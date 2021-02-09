Москва, , 10:39 — REGNUM Законопроект, направленный на защиту граждан от необоснованной обязанности по установке счетчиков потребления коммунальных услуг, внесли в Госдуму депутаты фракции «Справедливой России» Сергей Миронов, Галина Хованская и Валерий Гартунг, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

Прежде всего предлагается исключить положение части 1 статьи 157 Жилищного кодекса РФ о применении повышающих коэффициентов к нормативу потребления воды при расчете платы за коммунальную услугу по водоснабжению для собственников помещений в многоквартирных домах, имеющих обязанность по оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемой воды и помещения которых не оснащены такими приборами учета.

Кроме того, парламентарии обратили внимание на то, что порядок установления факта отсутствия технической возможности установки индивидуального или общего (квартирного) приборов учета не установлен, что на практике создает плодотворную почву для злоупотреблений со стороны управляющих организаций. В настоящее время этот правовой пробел восполняется на уровне подзаконных актов, применение которых является сложным и зачастую приводит к нарушению прав жителей многоквартирных домов.

В этой связи предлагается установить обязанность лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме, устанавливать факт отсутствия технической возможности установки индивидуальных или общих (для коммунальных квартир) приборов учета.

При этом, если установка приборов учета по проектным характеристикам многоквартирного дома невозможна без реконструкции, капитального ремонта внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования) или без создания новых внутридомовых инженерных систем (внутриквартирного оборудования), указанное лицо устанавливает факт отсутствия технической возможности установки этих приборов учета на основании технической документации на многоквартирный дом без привлечения к этому процессу потребителей.

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