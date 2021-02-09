Париж, , 10:44 — REGNUM Два судна военно-морских сил (ВМС) Франция — ядерная подводная лодка Émeraude и корабль управления и поддержки — провели учения в Южно-Китайском море. Об этом на своей официальной странице в Twitter сообщила министр обороны Франции Флоранс Парли.

«Наши корабли только что прошли через Южно-китайское море. Это явное доказательство способности наших военно-морских сил действовать вдалеке от территории и сотрудничать с партнерами из Австралии, США и Японии», — говорится в сообщении.

Напомним, Южно-Китайское море остается местом столкновения стратегических интересов Китая, стран Юго-Восточной Азии и США.

30 января представители Индо-Тихоокеанского командования США (USPACOM) сообщили агентству Reuters, что операции, которые проводят американские вооруженные силы в Южно-Китайском море, продолжатся в соответствии с нормами международного права.

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