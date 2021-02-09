Вашингтон, , 10:40 — REGNUM Министерство юстиции США, возможно, уже 9 февраля потребует отставки федеральных прокуроров страны, которые были назначены на данные посты бывшим президентом США Дональдом Трампом. Об этом 9 февраля сообщает телекомпания CNN.

Указывается, что это будет, вероятно, проведено в рамках передачи властных полномочий при смене правящих администраций.

Также уточняется, что, по информации журналистов телекомпании, предписания об отставке направят 56 прокурорам, за исключением прокуроров штатов Делавэр Дэвида Вайса и Коннектикут Джона Дарема, которые ведут важные расследования, начатые еще при прежней администрации.

При этом в минюсте США не стали уточнять CNN, когда именно будут отправлены в отставку 56 прокуроров, однако ожидается, что данный процесс передачи полномочий в судебной сфере будет проходить в течение несколько недель.

В то же время подчеркивается, что подобная практика является обычной при смене администраций в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат Конгресса США 8 февраля утвердил на посту первого заместителя министра обороны выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру Кэтлин Хикс.