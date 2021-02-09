Куала-Лумпур, , 10:33 — REGNUM Департамент статистики Малайзии объявил, что число безработных в стране выросло на 4,8% или до 772 900 человек в декабре 2020 года, сообщает Antara.

«К концу 2020 года количество работающих немного увеличилось по сравнению с предыдущими месяцами», — говорится в заявлении департамента статистики Малайзии.

«Фактически, количество работающих в декабре 2020 года увеличивалось на 0,1% за месяц до 15,22 млн человек», — пояснили в департаменте статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Малайзии нацелено на завершение процесса вакцинации против коронавируса к февралю 2022 года.

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