Сеул, , 10:35 — REGNUM Спикер парламента Южной Кореи Пак Бён Сок посетит с визитом Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Бахрейн. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

По данным источников, зарубежная поездка политика состоится с 9 по 17 февраля.

В рамках визита представитель Южной Кореи обсудит пути расширения обменов со спикером Федерального национального совета ОАЭ Сакром Гобашем и спикером Совета представителей Бахрейна Фавзией Бинт Абдуллой Зайнал.

В частности, представители Южной Кореи и ОАЭ также рассмотрят вопросы экономического и технического сотрудничества, включая АЭС Барака и установку корейского павильона на выставке EXPO 2021, которая состоится в октябре в Дубае.

А в ходе визита в Бахрейн стороны обсудят пути расширения сотрудничества в сфере инфраструктуры, а также встретится с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом Ибн Хамад Ибн Иса Аль Халифа.