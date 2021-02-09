Москва, , 10:31 — REGNUM Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов предложил реформировать рынок электроэнергии, передает корреспондент ИА REGNUM 9 февраля.

«Надо убирать из формирования цены так называемые обязательные нерыночные надбавки, иначе необоснованно высокая стоимость электроэнергии будет мешать выходу из кризиса — как социального, так и экономического», — заявил Миронов.

Цены на электроэнергию в России достигли максимального значения за последние пять лет. По прогнозу экспертов в 2021 году они будут расти выше инфляции.

По мнению Миронова, объяснения Минэнерго о том, что скачок цен на оптовом рынке никак не отразится на населении, так как здесь тариф регулируется государством, не выдерживают никакой критики и являются откровенной попыткой ввести общественность в заблуждение.

Он уверен, что промышленные потребители в любом случае заложат рост затрат на электроэнергию в цену своей продукции, и это по цепочке в конечном счете дойдет до рядового россиянина и ударит по его карману.

«Кстати, тарифы для населения в 2020 году так «отрегулировали», что их рост превысил темпы инфляции. Так что население во всех случаях оказывается крайним», — возмущен Миронов.

По его словам, то как сегодня формируются оптовые цены на электроэнергию — это и не рыночная модель, и не планирование, а «уродливый мутант, рожденный в результате некоего закулисного компромисса между чиновниками и энергетиками, причем достигнутого за счет потребителей — бизнеса и населения».