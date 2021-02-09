Варшава, , 10:29 — REGNUM Директор Польского агентства печати, политический эксперт Ярослав Гузый в интервью Polskie Radio 24 раскритиковал Верховного представителя ЕС по иностранным делам Жозепа Борреля за его визит в Москву и встречу с главой российского МИД Сергеем Лавровым.

«Это первый визит такого высокопоставленного представителя ЕС в Россию с 2017 года. Напомню, перед этим визитом Германия и Франция категорически отказались обсуждать какие-либо санкции против России. То есть, Евросоюз всё менее принципиален в отношениях с Москвой», — констатировал Гузый.

По мнению эксперта, результатом как визита Борреля, так и компромиссной политики ЕС по отношению к России, станет «дипломатическая катастрофа, дипломатический провал Европейского союза». Гузый также добавил, что «за этот визит должны понести ответственность страны, которые одобрили поездку главу европейской дипломатии в Россию».

Как передавало ИА REGNUM, 8 февраля представитель внешнеполитической службы Питер Стано сообщил на брифинге в Брюсселе, что верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель не сожалеет о том, что он совершил визит в Москву, так как необходимо вести диалог с российским властями.