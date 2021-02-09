Москва, , 10:20 — REGNUM Оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил (ВС) России открыл министр обороны РФ Сергей Шойгу. Об этом 9 февраля сообщили журналистам в российском военном ведомстве.

«В Москве под руководством министра обороны России генерала армии Сергея Шойгу начался ежегодный оперативно-мобилизационный сбор руководящего состава Вооруженных сил Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Также уточняется, что на протяжении трех дней участники данного сбора проведут обсуждение вопросов, которые касаются развития военно-политической обстановки, обеспечения военной безопасности страны, особенностей организации и проведения мероприятий боевой подготовки ВС и работы оперативного состава на пунктах управления группировки войск.

Кроме того, указывается, что в сборах участвует руководящий состав главных командований видов ВС России, военных округов, Северного флота, родов войск, командований объединений и руководители центральных органов военного управления — в общей сложности свыше 350 человек.

При этом отмечается, что собравшиеся проведут анализ системы управления межвидовыми группировками войск в военных конфликтах и способы ведения боевых действий в современных условиях. Помимо этого, они посетят Главный храм ВС РФ и музейный комплекс «Дорога Памяти».

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля стало известно, что около 40 новых соединений, полков и воинских частей сформированы в российских Вооружённых силах за 2020 год.