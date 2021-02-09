Джакарта, , 10:04 — REGNUM Президент Индонезии Джоко Видодо выразил благодарность СМИ за помощь правительству в просвещении населения во время пандемии, сообщает Antara.

«Я очень благодарен представителям прессы за помощь правительству в обучении общественности применению протоколов здравоохранения и за помощь людям в получении правильной и точной информации», — заявил президент Индонезии во время празднования Национального дня прессы.

Глава государства поздравил всех представителей прессы страны с празднованием Национального дня прессы.

Президент заявил, что во время пандемии все сотрудники прессы в стране продолжали работать, были в авангарде событий и становились коммуникационным мостом между правительством и обществом, сохраняя оптимизм и надежду.

Джоко Видодо подчеркнул, что в нынешнюю эпоху пандемии COVID-19 пресса тоже переживает непростые времена.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо примет участие в праздновании Национального дня прессы 9 февраля 2021 года.

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