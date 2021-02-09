Екатеринбург, , 10:04 — REGNUM Развитие Екатеринбурга будет организовано по принципам «5D», заявил новый глава города Алексей Орлов на заседании гордумы.

«Первая D — это движение. Затем — действие. Третья — достижения и результаты, чтобы город стал успешным. Дальше — доступность услуг. И последнее — доверие между властью, бизнесом и жителями», — так расшифровал свой посыл Орлов.

Градоначальник намерен искать новые источники дохода, в частности, в сфере муниципального-земельного контроля.

Отдельное внимание мэр уделил в своей программе «Ельцин-центру». Он указан в графе «Город новых архитектурных решений» и назван «крупнейшим в стране общественным, культурным и образовательным центром».

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля 2021 года депутаты избрали Орлова новым главой города.

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