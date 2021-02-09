Сеул, , 09:43 — REGNUM Мирный процесс на Корейском полуострове — это не выбор, а путь, по которому необходимо идти. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на заявление нового министра иностранных дел Южной Кореи Чон Ый Ёна.

Известно, что данное заявление было обнародовано 9 февраля в ходе церемонии вступления в должность.

В своей инаугурационной речи министр отметил, что перед корейским народом поставлена задача добиться полной денуклеаризации и мира на Корейском полуострове.

Он также призвал укрепить союз с США и стремиться к сотрудничеству с ключевыми партнёрами в регионе, такими как Китай, Япония, Россия, страны Юго-Восточной Азии и Евросоюза.

К другим важным задачам министр отнёс усилия по оживлению мировой экономики, противодействие изменению климата, соблюдение прав человека и достижение демократии, а также активное участие в борьбе с пандемией коронавируса.

Ранее министр Чон посетил Национальное кладбище в Сеуле, где оставил запись в гостевой книге, пообещав предотвратить новую войну путём установления мира на Корейском полуострове.

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