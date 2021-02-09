Оттава, , 09:36 — REGNUM Слушание дела о депортации Гельмута Оберлендера, бывшего нацистского переводчика, отложено по меньшей мере до следующего месяца. Об этом сообщает канадский новостной портал CBC.

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Накануне, 8 февраля, иммиграционный отдел Совета Канады по делам беженцев и иммиграции должен быть начать слушания дела о депортации в Россию бывшего пособника нацистов, однако по распоряжению Федерального суда Канады разбирательство по делу было приостановлено: слушание было отменено, а дело отложено. Судебное заседание состоится не ранее, чем 19 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года власти Канады начали процесс депортации из государства нацистского карателя Гельмута Оберлендера, который подозревается в причастности к уничтожению воспитанников Ейского детского дома в 1942 году.

По архивным материалам установлено, что на территории Краснодарского края в 1942—1943 годах находилась Зондеркоманда СС-10 «а», возглавляемая Куртом Кристманом — нацистским военным преступником. После освобождения Кубани от нацистов в 1943 году в районе Широчанского хутора были найдены тела 214 убитых советских детей.

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В декабре 2019 года Верховным судом Канады было принято решение о лишении гражданства в отношении Гельмута Оберлендера, который скрыл от властей факт своего участия в деятельности Зондеркоманды, где он работал переводчиком. Сразу после войны Оберлендер скрылся и смог избежать уголовной ответственности.

В октябре 2019 года Следственный комитет России возбудил уголовное по ст. 357 УК РФ («Геноцид»). Следственные органы подозревают 96-летнего Гельмута Оберлендера, переводчика зондеркоманды СС, в пособничестве убийству 214 воспитанников Ейского детского дома во время оккупации Краснодарского края. Также Оберлендер может быть причастен к организации массовых расстрелов жителей Ростовской области и Краснодарского края.

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