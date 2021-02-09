Тбилиси, , 09:40 — REGNUM Следственная комиссия, которую планируется создать в парламенте Грузии для проверки нарушений на парламентских выборах, должна изучить все жалобы, поданные представителями оппозиции. С таким заявлением, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 8 февраля выступил на заседании бюро парламента депутат от правящей партии «Грузинская мечта» Созар Субари.

Он отметил, что ЦИК Грузии не принял к рассмотрению значительное количество жалоб на то, как проходило голосование на участках. Это объяснялось тем, что жалобы подавали лица на это не уполномоченные, или тем, что жалобы дублировали.

«Все эти жалобы можно запросить, — сказал Субари. — Представить общественности аргументы, где правда, можно легко. Следственная комиссия должна сделать и это».

Напомним, в Грузии лидеры оппозиционных партий объявили бойкот парламенту, заявив, что прошедшие в стране в октябре 2020 года парламентские выборы были «сфальсифицированы». В «Грузинской мечте» объявили о создании следственной комиссии, в которую планируется включить представителей оппозиции и международных организаций.

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