Джакарта, , 09:32 — REGNUM Участники туриндустрии в Индонезии оптимистично настроены в отношении того, что интерес к путешествиям по стране возрастет в 2021 году после правительственной программы вакцинации от COVID-19, сообщает Antara.

2021 год станет годом вызовов и надежд для игроков туристической индустрии.

Во время пандемии заграничные поездки практически отсутствовали, за исключением туристических поездок в Турцию, Дубай (ОАЭ) и Мальдивы.

Министерство туризма и креативной экономики Индонезии выделило пять популярных туристических направлений в стране, а именно озеро Тоба, Боробудур, Лабуан Баджо, Ликупанг и Мандалика.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Индонезии запрещает военным, полицейским и служащим государственных предприятий выезжать за пределы города во время праздников по случаю китайского Нового года.

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