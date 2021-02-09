Бишкек, , 09:39 — REGNUM Новый импульс киргизско-российским отношениям должен придать готовящийся визит президента Киргизии Садыра Жапарова в Россию. Об этом заявил министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев, сообщает пресс-служба ведомства.

Казакбаев подчеркнул, что Бишкек придает предстоящему визиту Жапарова в РФ большое значение, ожидая не только дополнительного импульса для двусторонних отношений, но и заложения основ «для эффективного политического взаимодействия в атмосфере взаимопонимания и доверия в духе союзнических отношений и стратегического партнерства».

Ожидается, что киргизская сторона обсудит вопросы в сфере экономики и сельского хозяйства. Киргизия также надеется на создание благоприятных условий для взаимной торговли, реализации совместных проектов в области энергетики, недропользования и промышленной кооперации по итогам визита главы государства в РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 января состоялась инаугурация избранного президента Киргизии Садыра Жапарова. В Бишкеке заявили, что его первый зарубежный визит состоится в Россию, но сроки пока не определены.

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