Новосибирск, , 09:25 — REGNUM В Новосибирской области создано государственное бюджетное учреждение «Центр цифровой трансформации». Главная цель — цифровая трансформация ключевых отраслей экономики, социальной сферы, государственного управления, сообщили ИА REGNUM в правительстве региона.

По словам министра цифрового развития и связи области Анатолия Дюбанова, ранее данное учреждение называлось «Центр навигационных и геоинформационных технологий». Переименование связано с расширением спектра задач и направлений работы.

«Новые вызовы, стоящие перед Новосибирской областью в контексте цифрового развития, направлены на качественное совершенствование организационных, инфраструктурных и технологических процессов, — сказал Дюбанов. — Создание центра цифровой трансформации и расширение его функционала направлено на решение этих задач, а также на дальнейшее развитие цифровой отрасли в регионе».

В новом учреждении создан отдел технологий искусственного интеллекта, который собственными силами будет обеспечивать разработку и внедрение интеллектуальных систем голосовых коммуникаций с жителями региона. Также его сотрудников будут привлекать к анализу и аудиту регламентных процессов в органах власти.