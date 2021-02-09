Прага, , 09:19 — REGNUM Правительство Чехии передало в Палату представителей страны предложения по поводу продления всех социальных и экономических ограничений из-за пандемии коронавируса до 16 марта. Данный вопрос будет рассмотрен депутатами в четверг, 11 февраля. Об этом передает Polskie Radio 24.

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«Текущие ограничения действуют лишь до 14 февраля. Но к концу этой недели их снимать слишком рано. Ситуация не очень хорошая. У нас много новых инфекций, много людей в больницах. Поэтому мы пришли к необходимости продлить текущий режим еще на месяц», — прокомментировал журналистам предложение правительства заместитель премьер-министра страны Ян Хамачек.

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 декабря в Чехии действуют следующие ограничительные нормы: закрыть рестораны, отели и фитнес-клубы; запрещен выход из дома с 23:00 до 05:00 утра, а также встречи людей компаниями более шести человек; все школы работают в удаленном режиме; горнолыжные курорты продолжат работать, но без возможности размещения туристов в апартаментах. В то же время магазины, торговые центры и аптеки остаются открытыми.