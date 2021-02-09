Джакарта, , 09:13 — REGNUM Правительство Китая выразило готовность расширить сотрудничество в области вакцин с Индонезией и помочь в борьбе с COVID-19, сообщает Antara.

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Министр иностранных дел Китая Ван И связался по телефону с министром-координатором по морским делам и инвестициям Индонезии Лухутом Бинсаром Панджаитаном.

Китай обещает уделять приоритетное внимание удовлетворению потребностей в вакцинах в Индонезии, чтобы государство стало центром производства вакцин в Юго-Восточная Азия.

По этому поводу Ван И также заявил, что Китай поддерживает Индонезию в ускорении внутреннего развития и повышении роли государства на глобальном уровне.

Стороны договорились об ускорении реализации морского сотрудничества.

Индонезия надеется на рост инвестиций из Китая, и готова к углублению сотрудничества в сферах торговли, морского судоходства, спорта, ускорения разработки инициативы «один пояс — один путь», расширения сотрудничества по проекту скоростной железной дороги Джакарта — Бандунг.

Как сообщало ИА REGNUM, бизнес-школа Future Females Business School, созданная в сотрудничестве с Великобританией, поможет индонезийским женщинам-предпринимателям.

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