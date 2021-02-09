Якутск, , 09:24 — REGNUM Бывший вице-мэр Якутска Владимир Фёдоров заявил, что намерен идти на выборы главы столицы Якутии.

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«1 февраля гордума Якутска приняла решение спешно-спешно назначить выборы мэра города на 28 марта. А затем якутская ТИК — никак не объясняя и ничем не мотивируя — постановила, что эти выборы должны идти три дня. Эти решения окончательно убедили меня, что горожанам не оставляют права на честные выборы», — написал в своём Instagram Федоров.

По его словам, избирательная кампания пройдёт максимально быстро, чтобы соперники кандидата от власти не успели собрать ресурсы и силы, а сами выборы — максимально долго, чтобы было как минимум две ночи для «корректировки» результата.

«Не буду скрывать решение далось мне тяжело. Накануне было несколько встреч, и мне настоятельно рекомендовали не участвовать в выборах. Говорили: ты можешь делать любые заявления, но сам не выдвигайся и никого не поддерживай. Если не боишься очередного уголовного дела, то подумай о других последствиях — начнём бить по бизнесу. Меня реально шантажировали и угрожали, но худшее — как и через кого их передавали. Это настолько мерзко, что я даже не буду называть имён.

И я задумался. Я не камикадзе, пули в голове у меня нет. Я должен думать о семье. Наша власть труслива, а от того — агрессивна и злопамятна.

Однако пока я думал, решение приняли ВЫ. Я читаю новости о нашем городе и вижу сотни комментариев под самыми разными публикациями: «Федорова в мэры!», «За Федорова!», «Володя кытаат!» и тому подобное. И всё это так искренне.

У меня нет административного ресурса, нет армии ботов или государственных медиа с бюджетом за миллиард рублей, но есть то, чего всегда не хватало моим оппонентам — искренняя поддержка людей», — добавил беспартийный Владимир Фёдоров.

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Как сообщало ИА REGNUM, борьба за должность мэра Якутска будет горячей и не менее грязной, «все средства будут хороши», заявил политолог Андрей Данилов.

После добровольной отставки мэра Якутска Сарданы Авксентьевой, Фёдоров в соцсетях заверил, что «в том или ином качестве» будет участвовать в выборах мэра Якутска.

«Ваш выход, самый упёртый политик республики», — написал под постом подписчик.