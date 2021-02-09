Тбилиси, , 09:01 — REGNUM Представителям оппозиционных партий Грузии, которые заявляют о «фальсификации» итогов парламентских выборов, прошедших в октябре 2020 года, нужно принять участие в работе следственной комиссии и доказать свою правоту. С таким заявлением, как сообщает «Общественное телевидение», 9 февраля выступил спикер парламента Грузии Арчил Талаквадзе.

«Я еще раз обращаюсь с призывом, особенно к тем представителям оппозиции, чей главный аргумент в связи с делегитимацией результатов выборов состоял в том, что якобы выборы были сфальсифицированы, чтобы они взяли на себя ответственность, подключились к работе комиссии и доказали свои обвинения фактами, иначе, как только деятельность комиссии завершится, мы будем считать, что обвинений просто больше не существует», — сказал Талаквадзе журналистам.

Он подчеркнул, что считает необходимым обеспечить максимальное участие представителей оппозиционных партий в следственной комиссии.

Напомним, лидеры оппозиционных партий Грузии объявили бойкот парламенту, требуя отменить результаты парламентских выборов и назначить новые. Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе заявил, что повторные выборы будут назначены, если в ходе следственной комиссии при пересчете голосов фальсификации будут доказаны хотя бы в 1% случаев.

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