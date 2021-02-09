Москва, , 09:07 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский не допускает использование российской вакцины от COVID-19 «Спутник V» на Украине, поскольку это противоречит интересам внешних управляющих. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Юрий Бойко 8 февраля в эфире НСН.

«Это потому, что Зеленский боится сближения с Россией. Внешние управленцы тогда обвинят его в том, что он пошёл навстречу Москве», — сказал политик.

Он добавил, что ОПЗЖ выступает за использование российской вакцины на Украине, если специалисты признают её эффективность.

Бойко рассказал, что он пока не прививался, поскольку не хочет быть обвинённым в использовании своих привилегий.

Напомним, ранее Зеленский проигнорировал информацию об эффективности российской вакцины, которая была опубликована в ведущем медицинском издании Lancet, и заявил, что эффективность «Спутник V» не доказана.

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