Манила, , 08:46 — REGNUM Правительства Филиппин и Соединенных Штатов встретятся для урегулирования разногласий по «Соглашению о посещении войск», рассчитанному на два десятилетия, передает Antara.

Министр иностранных дел Филиппин Теодоро Локсин заявил, что обсуждения урегулирования «Соглашения о посещении войск» проходят на фоне усиления позиций Китая в регионе.

Встреча для обсуждения урегулирования соглашения, как ожидается, состоится в последнюю неделю февраля 2021 года.

Напомним, в феврале 2020 года президент Филиппин Родриго Дутерте уведомил Вашингтон о расторжении военного договора «Соглашение о посещении войск», который регулирует правила пребывания американских военных на Филиппинах.