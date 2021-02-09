Вашингтон, , 08:58 — REGNUM Власти США могут вернуться к обсуждению принадлежности Голанских высот, но это произойдёт нескоро. Об этом американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил 8 февраля в эфире телекомпании CNN.

Блинкена спросили, будут ли США при президенте Джо Байдене признавать суверенитет Израиля над Голанами. Если оставить за скобками правовую сторону вопроса, ответил госсекретарь, Голанские высоты с практической точки зрения — это крайне важная составляющая безопасности Израиля.

Безопасности Государства Израиль, добавил он, угрожает нахождение у власти президента Сирии Башара Асада, присутствие Ирана в Сирии и нахождение там вооруженных группировок, которые поддерживает Тегеран.

«С течением времени, если ситуация в Сирии изменится, нам будет чем заняться по данному вопросу, — сказал Блинкен о принадлежности спорного горного плато. — Но пока нам еще далеко до этого».

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года экс-президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами. Протест по этому поводу высказали Сирия и другие арабские государства, Россия, Германия, Франция и другие европейские державы.

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