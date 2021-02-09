Москва, , 08:39 — REGNUM Военнослужащие Вооруженных сил Минобороны России провели совместные учения с сирийскими танковыми подразделениями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что военные учения включали в себя обучение выполнению различных манёвров, предполагающее их многократное повторение.

В оборонном ведомстве добавили, что один из самых сложных манёвров — противоартиллерийский зигзаг. Он позволяет избежать огня пушек противника за счёт движения машины.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил, что Россия, КНР и Иран проведут в середине февраля 2021 года совместные военные учения в Индийском океане.

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