Эр-Рияд, , 08:29 — REGNUM Наследный принц Саудовской Аравии и первый заместитель председателя правительства Мухаммед бен Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд 8 февраля объявил о начале реформы в королевском законодательстве. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По словам Мухаммеда бен Сальмана, законодательная система страны реформируется в «целях защиты прав и укрепления принципов справедливости и прозрачности». Четыре новых нормативных акта — закон о личном статусе, закон о гражданских сделках, закон о доказательствах и уголовный кодекс — будут переданы для рассмотрения правительством, а после доработки — в Консультативный совет, являющийся законодательным органом страны. Принятие новых законов планируется до конца текущего года.

По словам принца, «отсутствие этих законодательных норм привело к расхождениям в судебных постановлениях, неясности правил, регулирующих инциденты и практики», а действующий судебный кодекс «вообще уже не отвечает потребностям общества».

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