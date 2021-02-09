Страсбург, Франция, , 08:28 — REGNUM До тридцати специалистов в области защиты прав национальных меньшинств планирует привлечь Совет Европы для работы на Украине. Об этом говорится в описании тендера правозащитной организации, передаёт 9 февраля RT.

Из документа следует, что европейских правозащитников интересует «укрепление общей законодательной и институциональной основы защиты национальных меньшинств, включая рома, а также языков меньшинств», а также включение «членов национальных меньшинств и гражданского общества в принятии решений».

Говоря о меньшинствах, авторы проекта не называют никакие народы или языки, кроме цыган (рома). На работу подрядчиков в Совете Европы планируют потратить €55 тыс. (около 5 млн рублей).

Победителям тендера предстоит выпускать доклады, отчёты и методические материалы, а также вести общественную деятельность, связанную с включением цыган в принятие решений на местном уровне.

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