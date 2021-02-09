Джакарта, , 08:25 — REGNUM Бизнес-школа Future Females Business School, созданная в сотрудничестве с Великобританией, поможет 50 индонезийским женщинам-предпринимателям, сообщает Sindonews.

«Future Females Business School — это трехмесячная виртуальная программа ускоренного обучения, которая дает местным женщинам-предпринимателям возможность приобрести предпринимательские навыки и передовой опыт, необходимые для создания и развития успешного и устойчивого бизнеса», — говорится в заявлении посольства Великобритании в Индонезии.

Подобные программы помогают улучшить гендерное равенство.

Улучшение гендерного равенства способствует экономическому росту, увеличению доходов и повышению экономической конкурентоспособности. Таким образом, гендерное равенство является главным глобальным приоритетом для правительства Великобритании.

Как сообщало ИА REGNUM, ВМС Индонезии провели совместные учения с французскими военными в Зондском проливе.

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