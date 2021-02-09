Лондон, , 08:25 — REGNUM Германия начала активно присматриваться к российской вакцине от коронавирусной инфекции «Спутник V». К такому шагу Берлин подтолкнули возникшие сложности с поставками одобренных к использованию в Европейском союзе препаратов от COVID-19. Об этом в статье для журнала Spectator пишет публицист Константин Экнер.

«После катастрофы с распространением вакцин в ЕС немецкие законодатели теперь внимательнее присматриваются к российскому «Спутнику V». В случае одобрения регулирующими органами ЕС «Спутник V» может быть четвертой доступной вакциной в Евросоюзе после BioNTech/Pfizer, Moderna и AstraZeneca», — отмечает автор публикации.

Экнер поясняет, что европейские регуляторы по-прежнему относятся с настороженностью к вакцине AstraZeneca, которая оказалась не очень эффективна против нового штамма коронавируса, обнаруженного в Южной Африке. При этом, согласно публикации в авторитетном медицинском журнале Lancet, результаты третьей фазы клинических испытаний «Спутника V» подтвердили высокую эффективность и безопасность российского препарата.

«Всё это стало причиной бурной активности в Германии», — подчеркивает публицист.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия не исключает начала производства российской вакцины против коронавирусной инфекции на территории Евросоюза и готова поддержать производство препарата, который пока не сертифицирован в Европе.

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Шпан подчеркнул, что с оптимизмом смотрит на возможность использования российской вакцины «Спутник V» в Европе. Он добавил, что любой препарат, показавший свою безопасность и эффективность, должен быть использован для вакцинации.

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