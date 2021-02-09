Салехард, , 08:17 — REGNUM На Ямале начальник управления по физической культуре и спорту администрации Салехарда привлечён к ответственности за неподобающее служебное поведение. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры ЯНАО.

Отмечается, что в декабре 2019 года в отношении главного инженера АО «Салехардэнерго» и депутата городской думы Салехарда было возбуждено уголовное дело по факту крупной взятки. Когда в январе 2020 года суд рассматривал вопрос об аресте обвиняемого, его адвокаты ходатайствовали об освобождении подзащитного из-под стражи с применении меры пресечения в виде личного поручительства начальника городского управления по физической культуре и спорту.

Прокуратура усмотрела в действиях чиновника нарушение требования к служебному поведению, так как он выразил поддержку лицу, обвиняемому в особо тяжком коррупционном преступлении. В горадминистрации Салехарда согласились с позицией надзорного ведомства, объявив выговор сотруднику.