Тбилиси, , 08:11 — REGNUM Депутат парламента Грузии, лидер оппозиционной партии «Больше свободы Гирчи» Зураб Джапаридзе подал иск в Конституционный суд, чтобы оспорить отказ парламента удовлетворить заявление о сложении депутатских полномочий. Об этом, как передает агентство «ИнтерпрессНьюс», 8 февраля заявил политик перед журналистами.

Лидер партии отметил, что пока он формально является депутатом, то не имеет права заниматься какой-либо деятельностью, кроме образовательной. Также, у него, как у депутата, остаются обязанности.

«Государство требует от меня подачи декларации, и в случае неподачи я сначала буду оштрафован, а затем привлечен к уголовной ответственности — все это неконституционно, это безумие, заставлять человека работать тут, хочет он или нет», — сказал Джапаридзе.

Напомним, в парламенте Грузии на рассмотрении 51 заявление от оппозиционных депутатов о сложении полномочий. Они объявили бойкот парламенту, заявив, что выборы в него в октябре 2020 года были «сфальсифицированы». 2 февраля в парламенте рассмотрели все поданные заявления и отказались их удовлетворить.

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