Токио, , 08:02 — REGNUM Европейский союз одобрил отправку в Японию первой партии вакцины от COVID-19 американской компании Pfizer. Об этом 9 февраля сообщил журналистам японский министр по делам административной реформы Таро Коно, который назначен главой правительства страны ответственным за вакцинацию населения.

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При этом он не рассказал, какое число доз препарата будет входить в первую партию. В то же время Коно уточнил, что каждая партия вакцины от COVID-19 должна быть одобрена властями ЕС.

Отметим, на сегодняшний день на территории Японии выявлено в общей сложности почти 407 тыс. носителей коронавируса за все время пандемии.