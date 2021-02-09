Сеул, , 07:53 — REGNUM Войска КНДР не проявляют повышенной или подозрительной активности в ходе зимних учений, заявил официальный Комитета начальников штабов Вооруженных сил Южной Кореи Ким Юн Нак в ходе брифинга.

«Южнокорейские военные не регистрируют никакой подозрительной активности со стороны армии КНДР, которая продолжает плановые учения», — заявил он.

По словам Ким Юн Нака, учения КНДР начались еще в декабре 2020 года. По южнокорейским данным, завершиться они должны в марте.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост главы МИД Южной Кореи Чон Ый Ён заявил, что для проведения совместных учений между Сеулом и Вашингтоном необходимо учитывать обстановку вокруг КНДР. По его мнению, проведение маневров может осложнить отношения Сеула и Пхеньяна.