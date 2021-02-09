Паликир, , 07:54 — REGNUM Пять микронезийских государств объявили о выходе из Форума тихоокеанских островов (ФТО) после назначения бывшего премьер-министра Островов Кука Генри Пуна новым генеральным секретарём этой межправительственной организации. Об этом со ссылкой на совместное заявление лидеров пяти стран 9 февраля сообщает радиостанция Radio New Zealand.

По её данным, Кирибати, Маршалловы Острова, Науру, Палау и Федеративные Штаты Микронезии планируют покинуть ФТО из-за назначения новым её генсеком представителя Островов Кука, поскольку такое назначение, по их мнению, нарушает основные принципы организации и условное соглашение о ротации должности её генерального секретаря.

Предложенная этими странами на пост генсека ФТО кандидатура представителя Маршалловых Островов Джеральда Закиоса ранее была отвергнута большинством стран — участников организации.

По словам президента Палау Сурангеля Уиппса, «страны южной части тихоокеанского региона стали доминировать» в ФТО, которая не учитывает нужды Микронезии.

Напомним, межправительственная организация Форум тихоокеанских островов (ФТО) был создан в 1971 году для углубления сотрудничества между независимыми государствами Тихого океана. Его членами в настоящее время являются 18 стран и заморских территорий.