Вашингтон, , 07:36 — REGNUM Время для прямых контактов между Соединёнными Штатами и Ираном ещё не наступило, заявил 8 февраля журналистам руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Что касается какого бы то ни было взаимодействия с иранцами, то мы к этому еще не пришли», — сказал он.

Сейчас, по словам Прайса, в Вашингтоне планируют создать единый фронт с лидерами других стран и затем совместно с ними приступить к урегулированию проблемы по ядерной программе Ирана. Кроме того, новая администрация США хотела бы лучше понять проблему, наладив консультации с руководством Конгресса США, отметил представитель Госдепа.

Ранее иранский министр разведки Махмуд Алави заявил, что Тегеран возобновит работу над ядерным оружием, если его к этому вынудят другие страны.

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