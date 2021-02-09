Томск, , 07:11 — REGNUM Ректор Томского государственного университета (ТГУ) Эдуард Галажинский назначен временно исполняющим обязанности президента Российской академии образования (РАО). Об этом ИА REGNUM сообщили 9 февраля в администрации Томской области.

Галажинского с новым статусом поздравил губернатор Томской области Сергей Жвачкин.

По словам главы региона, назначение ректора ТГУ на этот пост — это «безусловная оценка управленческих и научных компетенций и потенциала Галажинского».

»Но это назначение не отменяет его текущей работы в должности ректора ТГУ, а также тех амбициозных проектов, которые мы планируем реализовать в Томской области», — отметил Жвачкин, уточнив, что речь идёт о проекте «Большого Томского университета», межуниверситетского кампуса, проекте «Территория генерации знаний».

Напомним, 8 февраля председатель правительства РФ Михаил Мишустин своим распоряжением освободил от должности президента Российской академии образования Юрия Зинченко по его просьбе. Временное исполнение обязанностей президента РАО было возложено на вице-президента академии, ректора ТГУ Эдуарда Галажинского.

РАО (учреждена правительством РФ) — это государственная академия наук, объединяющая учёных, работающих в сфере образования и педагогики.

Как сообщало ИА REGNUM, в Томской области 8 февраля открыли Год науки и технологий.

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