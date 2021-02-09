Лондон, , 07:02 — REGNUM Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что угрозу химических и биологических атак в мире создаёт игнорирование рядом стран устоявшихся международных норм. Об этом он сказал в опубликованном 9 февраля интервью газете The Times.

По его словам, в глобальном смысле «существует растущая угроза химической или биологической» атаки. И в значительной степени это «зависит от того, что окажется под рукой у людей, которые пользуются интернетом».

Уоллес подчеркнул, что именно интернет «придал ускорения» террористическим группировкам и властям стран, стремящимся создавать соответствующие виды оружия.

Глава Британского военного ведомства также заявил о возможной опасности со стороны разработок в области биоинженерии и синтетической биологии.

«Думаю, к настоящему времени они уже в принципе существуют, но я не уверен, что их используют в полной мере. Очень сложно предсказать, по какому сценарию это пойдёт», — отметил он.

Напомним, 16 декабря Уоллес в интервью газете The Daily Telegraph сказал, что «Москва способна на второе отравление в стиле Солсбери, которое может убить тысячи людей» в Соединённом Королевстве.

Как сообщало ИА REGNUM, министр обороны Соединённого Королевства Бен Уоллес заявил, что власти Великобритании настроены на налаживание отношений с Россией, однако этому есть некоторые препятствия.

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