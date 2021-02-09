Вашингтон, , 06:40 — REGNUM Предстоящие морские учения России, Китая и Ирана в Индийском океане не являются помехой для возможностей США в регионе. Об этом заявил представитель американского министерства обороны Джон Кирби на пресс-конференции 8 февраля.

По его словам, маневры военно-морских сил этих стран были ожидаемы.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля российский посол в Тегеране Леван Джагарян заявил, что РФ, КНР и Ирана проведут в середине февраля 2021 года совместные военные учения в Индийском океане.

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