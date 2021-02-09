Нейпьидо, , 06:20 — REGNUM Лидер военных Мьянмы Мин Аун Хланг выступил с обращением к народу, в котором объяснил причины захвата власти в стране. Трансляция велась по армейскому телеканалу страны.

По его словам, военные решили взять власть в свои руки из-за нарушений в ходе всеобщих выборов в стране, которые проходили в 2020 году. Генерал заявил, что избирательная комиссия, президент и парламент отказывались реагировать на просьбы военных расследовать фальсификации. В связи с этим военные решили захватить власть и ввести режим чрезвычайного положения во имя демократии.

При этом Мин Аун Хланг не прокомментировал проходящие в стране протестные акции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Мьянме прошли масштабные протесты против государственного переворота. По некоторым данным, в акциях принимали участие более десяти тысяч человек.