Вашингтон, , 07:07 — REGNUM Сенат Конгресса США 8 февраля утвердил на посту первого заместителя министра обороны выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру Кэтлин Хикс. Её кандидатура была утверждена верхней палатой единогласно.

Хикс в ближайшее время будет приведена к присяге и станет первой женщиной на столь высоком посту в американском оборонном ведомстве.

Ранее, отвечая на вопросы членов комитета Сената по делам вооружённых сил, кандидат на пост замглавы Пентагона отметила, что среди стран с высокими возможностями в космосе, которые могут представлять наибольшую опасность для США, их партнёров и союзников, стоит выделить Россию и Китай.

Как сообщало ИА REGNUM, советник претендента на пост президента США от Демпартии Джо Байдена Кэтлин Хикс должна стать первым заместителем главы Пентагона.

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