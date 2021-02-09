Амстердам, , 05:05 — REGNUM Слушания по делу о крушении самолёта «Малайзийских авиалиний», следовавшего рейсом MH17 из Амстердама в Куала Лумпур, отложены до 15 апреля. Об этом сообщил на заседании судья Хендрик Стинхейс.

«Суд приостанавливает рассмотрение дела обвиняемого Пулатова (Олега, одного из обвиняемых — ред.) до 15 апреля 2021 (года) в 10:00», — говорится в решении судьи.

Стинхейс добавил, что рассмотрение дел трёх других обвиняемых — Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и Леонида Харченко — откладывается до той же даты.

«Боинг 777» был сбит над Донбассом 17 июля 2014 года, катастрофа унесла жизни 298 человек. Следствие предъявило обвинения четверым названным фигурантам, но очно судят только Пулатова.

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