Берлин, 9 февраля 2021, 04:44 — REGNUM Евросоюз допустил «катастрофу» в вопросе вакцинации американскими препаратами от коронавируса, поэтому власти Германии начали присматриваться к российской вакцине «Спутник V», написал 8 февраля публицист Константин Экнер в статье для журнала Spectator.
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По его мнению, к сертификации вакцины «Спутник V» в Евросоюзе подтолкнул провал с поставками препаратов от Pfizer/BioNTech, AstraZeneca и Moderna.
«Легко понять, почему Германия может соблазниться вакциной «Спутник» V». Использованию препаратов от Pfizer/BioNTech и Moderna мешают задержки с поставками и политические просчеты», — написал Экнер.
Публицист напомнил, что российская вакцина получила признание на Западе после публикации результатов клинических исследований третьей фазы. Они подтвердили, что эффективность «Спутника V» достигает 91,6%.
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