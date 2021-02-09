Рига, , 04:32 — REGNUM Национальный совет по электронным СМИ Латвии ввёл запрет на ретрансляцию телеканала «Россия — РТР» в лучших традициях диктатуры, заявили 8 февраля в российском посольстве на странице в Facebook.

«Нарушение свободы слова? И не только, — оценили введённый запрет российские дипломаты. — Очевидно, в условиях свободного рынка латвийские телеканалы не могут выдержать конкуренции, даже в информпространстве своей страны».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что ретрансляцию телеканала «Россия — РТР» в Латвии запретили на год под предлогом того, что российские ведущие допускают острую риторику в передачах и, тем самым, якобы разжигают ненависть и клевещут в отношении политической ситуации в соседней республике.

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