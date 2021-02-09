Богота, , 04:32 — REGNUM Посольство Кубы предупредило власти Колумбии о возможной атаке на Боготу со стороны леворадикальной повстанческой группировки «Армия национального освобождения» (АНО). Об этом 8 февраля сообщает газета El Tiempo.

По данным её источника, посол Кубы в Боготе Хосе Луис Понсе только что доставил в МИД Колумбии письмо «с конфиденциальной информацией» о планах АНО в ближайшие дни осуществить атаку на Боготу.

Напомним, на территории Национальной полицейской академии в Боготе прогремел 17 января прогремел взрыв — на воздух взлетел начинённый взрывчаткой автомобиль. В результате теракта погиб 21 человек, ещё 68 пострадали. В нападении были обвинены представители АНО.

Как сообщало ИА REGNUM, на востоке Колумбии неизвестные взорвали участок нефтепровода.

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