Вашингтон, , 04:14 — REGNUM Отправленные США в Норвегию стратегические бомбардировщики В-1B Lancer в течение трёх недель приступят к выполнению первых полётов в Арктике. Об этом со ссылкой на свои военные источники 8 февраля сообщает телекомпания CNN.

Американские самолёты, способные нести на борту ядерное оружие, будут выполнять миссии в международном воздушном пространстве вблизи северо-западного побережья России. Отмечается, что отправка «стратегов» в Норвегию должна помочь ВВС США оперативнее реагировать на действия России за Полярным кругом.

Напомним, что о планах США отправить на авиабазу Орланд в Норвегии стратегические бомбардировщики В-1B Lancer из состава 7-го бомбардировочного крыла 12-й воздушной армии было объявлено 2 февраля.

Как сообщало ИА REGNUM, командующий 2-м флотом ВМС США вице-адмирал Эндрю Льюис 26 января заявил, что военная активность России в Арктике тревожит Вашингтон, несмотря на наличие у российской стороны всех оснований для подобной деятельности в указанном регионе.

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