Москва, , 04:05 — REGNUM Высказывание президента Украины Владимира Зеленского по поводу эффективности российской вакцины против коронавирусной инфекции «Спутник V» считает смехотворным председатель комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков. Об этом сенатор написал 9 февраля в своем Telegram-канале.

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По его словам, украинский лидер не разбирается ни в чем, кроме юмора.

«Зеленский не специалист ни в чем, кроме юмора, и его рассуждения о российской вакцине смехотворны», — отметил парламентарий.

Пушков также задался вопросом, что будет делать президент Украины после регистрации «Спутника V» в Евросоюзе.

«К тому же он политически близорук: что же он будет делать, когда вакцину одобрит ЕС? Придется срочно признавать? Или повторять перлы Кулебы (глава МИД Украины — примечание ИА REGNUM), что для всего мира это, может быть, и вакцина, а вот именно для украинцев — российское «гибридное оружие»?», — добавил сенатор.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Владимир Зеленский заявил, что подтверждений о гарантированном эффекте «Спутника V» якобы нет. Кроме того, он подчеркнул, что украинские граждане «не кролики» и Украина будет пользоваться только «проверенными» вакцинами.

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