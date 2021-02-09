Вашингтон, , 02:52 — REGNUM Сенат Конгресса США 8 февраля утвердил на посту министра по делам ветеранов выдвинутую президентом США Джо Байденом кандидатуру Дениса Макдоноу. Его назначение поддержали 87 сенаторов, при семи проголосовавших против.

Ранее Макдоноу возглавлял администрацию бывшего президента США Барака Обамы, а также был заместителем его помощника по национальной безопасности. Макдоноу будет приведён к присяге в ближайшее время.

Напомним, что министерство по делам ветеранов является вторым по числу сотрудников (после Минобороны) правительственным ведомством США.

Как сообщало ИА REGNUM, Сенат одобрил кандидатуру Пита Буттиджича на должность министра транспорта США.

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