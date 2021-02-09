Тегеран, , 02:25 — REGNUM Иран может создать ядерное оружие, если другие страны вынудят пойти на этот шаг, заявил 8 февраля иранский министр разведки Махмуд Алави в эфире телеканала IRIB TV2.

Он объяснил, что сегодня Тегеран развивает атомную энергетику и руководствуется исключительно мирными целями. Однако политические лидеры и их намерения постоянно обостряют ситуацию в этой сфере.

«Если кошку загнать в угол, возможно, она поведет себя не так, как повела бы на свободе. Если Иран подтолкнут в подобном направлении (создание ядерного оружия — ред.), то будет это не вина Ирана. В обычных условиях у Ирана подобных планов нет», — сказал Алави.

Ранее, напомним, госсекретарь США Тони Блинкен призвал сформировать специальную группу для проведения возможных переговоров с Ираном. Одновременно в Вашингтоне объявили, что не планируют снимать санкции с Ирана для возобновления переговоров по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД). На это в МИД Ирана ответили, что не нуждаются в посредниках и уступках, которые идут вразрез с уже оговоренными условиями сделки.

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