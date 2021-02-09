Вашингтон, , 02:17 — REGNUM Сообщения в социальной сети Facebook относительно вакцинации против COVID-19, которые будут расценены как ложные или противоречащие информации органов здравоохранения, решено удалять. Об этом 8 января сообщается на сайте компании.

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В заявлении поясняется, что под запрет попадут утверждения о том, что коронавирус SARS-CoV-2 имеет искусственное происхождение, а прививки не дают никакого эффекта или несут угрозу для здоровья.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля Facebook заблокировал крупную группу, которая пропагандировала теорию заговора о вакцинах от COVID-19. Сообщество было создано в Израиле.

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