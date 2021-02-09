Атланта, США, , 01:55 — REGNUM Расследование по поводу попыток 45-го президента США Дональда Трампа отменить итоги голосования на президентских выборах 2020 года в американском штате Джорджия начали власти этого региона. Об этом 8 января сообщило агентство Reuters со ссылкой на источник в местной администрации.

Отмечается, что офис госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера займется выяснением фактов по этому делу. Правовыми вопросами займется генеральная прокурора штата.

Напомним, в январе издание The Washington Post распространило информацию о том, что Дональд Трамп якобы запугивал Брэда Раффенспергера, требуя от него перепроверки избирательных бюллетеней.

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