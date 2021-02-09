Вашингтон, , 01:37 — REGNUM Прокуратура США начала расследование против президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, сообщает агентство Reuters со ссылкой на осведомленные источники.

По их данным, гондурасского президента подозревают в связях с крупными наркоторговцами. При этом расследование ведется и в отношении еще ряда «высокопоставленных чиновников». Источники утверждают, что Эрнандес использовал военные и силовые структуры Гондураса для защиты наркоторговцев. Он якобы собирался использовать преступников для получения контроля над страной.

Ранее в прокуратуре США уже сообщали, отмечает агентство, что в 2013 году Эрнандес получал миллионы долларов от наркотрафика в обмен на защиту картелей. В связи с этим правоохранительные органы Соединенных Штатов не спешат экстрадировать гондурасских наркоторговцев, которые могут быть свидетелями по делу против президента Гондураса.